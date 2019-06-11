اخبار العالم

العثور على شاب سوري مقتولا بطلق ناري على بولفار صيدا البحري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عثر فجر اليوم، على الشاب السوري ز.ط. في العقد الثاني من العمر، مقتولا ومضرجا بدمائه، نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس في محلة ​البولفار البحري​ الجنوبي ل​مدينة صيدا​.

وعلى الفور، حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات، وتم نقل الجثة الى ​مستشفى صيدا الحكومي​.

اشارة الى ان ز.ط. يعمل في مقهى إكسبرس للمدعو م.س. في المحلة المذكورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على شاب سوري مقتولا بطلق ناري على بولفار صيدا البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا