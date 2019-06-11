العثور على شاب سوري مقتولا بطلق ناري على بولفار صيدا البحري

عثر فجر اليوم، على الشاب السوري ز.ط. في العقد الثاني من العمر، مقتولا ومضرجا بدمائه، نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس في محلة ​البولفار البحري​ الجنوبي ل​مدينة صيدا​.

وعلى الفور، حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات، وتم نقل الجثة الى ​مستشفى صيدا الحكومي​.

اشارة الى ان ز.ط. يعمل في مقهى إكسبرس للمدعو م.س. في المحلة المذكورة.