اكّد وزير الصحة جميل جبق لـ"الجمهوريّة" انّ "لا خلل في الدواء في لبنان لأنّ الرقابة منتظمة وكلّ دواء يعتمد على Label اي الملصق الذي يُقدّم للمستهلك المعلومات اللازمة عن الدواء، اضافة الى انّ دوريات التفتيش تعمل بشكل مستمرّ لحماية المواطن".
وأضاف جبق في حديث صحفي انّ "الوزارة لا تستطيع ان تدخل بعض المستوصفات في وادي خالد شمال لبنان مثلاً، لأنّ المنطقة حدودية جدًا، ودوريات التفتيش مستمرة عن طريق الامن العام بالاتفاق مع نقابة الصيادلة في الشمال. و90% من الادوية مستوردة الى لبنان وتقوم الوزارة بفحص العيّنات بشكل دوري".
وردا على سؤال عن التدخّل السياسي في ملف الادوية المهرّبة والمزوّرة، قال: "المواطن اهمّ من ايّ تدخُّل سياسي"، مشدّدًا على اهمية التعاون مع نقابة الصيادلة لمكافحة الفساد في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لا خلل في الدواء في لبنان لأنّ الرقابة منتظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.