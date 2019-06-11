وزير الصحة: لا خلل في الدواء في لبنان لأنّ الرقابة منتظمة

اكّد وزير الصحة ​جميل جبق​ لـ"الجمهوريّة" انّ "لا خلل في الدواء في ​لبنان​ لأنّ الرقابة منتظمة وكلّ دواء يعتمد على Label اي الملصق الذي يُقدّم للمستهلك المعلومات اللازمة عن الدواء، اضافة الى انّ دوريات التفتيش تعمل بشكل مستمرّ لحماية المواطن".

وأضاف جبق في حديث صحفي انّ "الوزارة لا تستطيع ان تدخل بعض المستوصفات في ​وادي خالد​ ​شمال لبنان​ مثلاً، لأنّ المنطقة حدودية جدًا، ودوريات التفتيش مستمرة عن طريق ​الامن العام​ بالاتفاق مع ​نقابة الصيادلة​ في ​الشمال​. و90% من الادوية مستوردة الى لبنان وتقوم الوزارة بفحص العيّنات بشكل دوري".

وردا على سؤال عن التدخّل السياسي في ملف الادوية المهرّبة والمزوّرة، قال: "المواطن اهمّ من ايّ تدخُّل سياسي"، مشدّدًا على اهمية التعاون مع نقابة الصيادلة ل​مكافحة الفساد​ في هذا المجال.