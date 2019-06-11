الغارديان: استثمارات خارجية غامضة في شركة كوشنر بقيمة 90 مليون دولار

اشارت صحيفة "الغارديان" في ​تقرير​ بعنوان "شركة كوشنر تحصل على 90 مليون ​دولار​ في صورة استثمارات خارجية غامضة"، الى ان "شركة عقارات يشارك في ملكيتها ​جاريد كوشنر​، صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، حصلت على 90 مليون دولار في صورة تمويل عبر استثمارات غامضة منذ أن أصبح مستشارا في ​البيت الأبيض​".

ولفتت الصحيفة البريطانية الى إن الاستثمارات جاءت من خارج ​الولايات المتحدة​ إلى شركة "كادر" بينما كان كوشنر يعمل مبعوثا دوليا ل​واشنطن​.

وأشار التقرير إلى أن كوشنر احتفظ بحصة في شركة "كادر" على الرغم من التحاقه بإدارة ترامب، لكنه باع أصولا أخرى كان يمتلكها. وأوضح أن قيمة حصته تبلغ حاليا ما يصل إلى 50 مليون دولار، وفقا لوثائقه المالية التي كشف عنها.

وبحسب تقرير الغارديان، فإن بعض الخبراء يرون أن التمويل الأجنبي لشركة "كادر" يظهر نوعا من تضارب المصالح على ضوء عمل كوشنر ب​الحكومة الأميركية​. لكن التقرير ذكر بأن كوشنر استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة، وخفض حصته إلى أقل من 25 في المئة بعد انضمامه للبيت الأبيض، وفقا لما أعلنه محاموه.