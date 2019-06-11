بومبيو يزور قريبًا الهند بعد فوز مودي بولاية جديدة

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واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّ الوزير مايك بومبيو سيزور الهند في نهاية يونيو الجاري للتأكيد على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والعملاق الآسيوي بعد فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولاية جديدة.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس خلال مؤتمر صحافي إنّه قبل هذه الرحلة، سيلقي بومبيو في واشنطن الأربعاء خطابًا حول استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترمب لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأوضحت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية أنّ رحلة بومبيو ستستمر من 24 ولغاية 30 يونيو وستتخلّلها محطة في سريلانكا التي تعرّضت لهجمات جهادية أوقعت 258 قتيلًا في عيد الفصح.

سيزور بومبيو خلال رحلته الآسيوية أيضًا كلًا من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيرافق الرئيس ترمب لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان وكذلك خلال زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية، بحسب أورتيغاس.

