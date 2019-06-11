ترامب يهدد الصين برسوم جديدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين، بفرض رسوم جديدة على البضائع القادمة إلى بلاده من الصين، ما لم يحضر الرئيس الصيني قمة العشرين في اليابان.
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعد أنّ وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، إذ اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما أدرجت الإدارة الأمريكية عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.
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