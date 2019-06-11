شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: تميم يعتبر "الرباعى العربى" أعداء.. ويرى إيران وإسرائيل حلفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر المرى، المعارض القطرى، أن حكومة تميم بن حمد ترى دول الرباعى العربى أعداء عكس رؤيتها لتركيا وإيران وإسرائيل التي تراهم حلفاء، حتى وصل الأمر إلى تصريح أكبر الباكر الأمين العام لمجلس السياحة القطري والرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية القطرية، بوصف المصريين بالأعداء.

وأضاف المعارض القطرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن حكومة تميم بن حمد بوليسية من الطراز الأول، حيث تستغل أى قضية لخدمة مصالحها السياسية من خلال استغلالها ضد خصومها إعلاميا وسياسياً، اقتصادياً ، حتى هذا الأمر تستغل ضد القطريين المعارضين من كتاب، إعلاميين، مثقفين، وغيرهم لقمعهم وتغير مواقفهم التي تخالف آراء الحكومة ونهجها.