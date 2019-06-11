شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة: قطر تستأجر مؤسسات إعلامية أجنبية لنشر معلومات زائفة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قطر تمول كثيرا من مراكز الأبحاث والدراسات لصالح نشر معلومات زائفة عن مصر، قائلا، "لديها كتيبة من المراكز التى تدفع لها الأجر تستطيع أن تطلق حملات ضد الدول المعادية لها على رأسهم السعودية ومصر والبحرين، كما أنها تستأجر عناصر بمجموعة من المؤسسات الإعلامية ليتم شرائها لدس معلومات وتوزعها".

وأوضح "سعدة" أن هذه المراكز تقوم بصياغة تقارير مكتوبة لصالح قطر وتركيز دورها فى الشرق الأوسط مقابل تزييف الحقائق بباقى الدول العربية، مؤكدا أن قطر بما لديها من نفوذ وأموال تستطيع أن تؤثر على أى منظمة لتعمل لصالحها ومن ثم تطويع كافة المعلومات التى ترد إليها بشكل يخدم أجندتها.

ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه على سبيل المثال فى ذلك مؤسسة هيومن رايتس مونتير باللغه الانجليزية والتابعه لوليد شرابى والتى تخرج من لندن، والجارديان أيضا، مشيرا إلى أنها تتبع سياسة نشر مجموعة من المعلومات على مختلف المراكز ليتم ترويجها.