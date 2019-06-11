حدث ليلًا| استاد القاهرة جاهز للبطولة الإفريقية.. وتفاصيل وفاة طبيبة في غرفة العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، نرصدها في التقرير التالي:

- "على أعلى مستوى".. 10 صور لـ استاد القاهرة قبل أيام من أمم أفريقيا

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لزيارة المهندس مصطفى مدبولي، لاستاد القاهرة مساء الاثنين.

- وزيرة الثقافة تفتتح بينالي القاهرة بحضور عمرو موسى وفاروق حسني

افتتحت وزيرة الثقافة، مساء الاثنين، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنون التشكيلية، الدورة الـ13 من بينالي القاهرة الدولي بقصر الفنون في ساحة دار الاوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين والشخصيات العامة.

- مرصد حلوان يرصد اقتراب "المشتري" من الأرض

شهدت سماء مصر، مساء الاثنين، ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام حيث ظهر كوكب المشتري بوضوح لأقرب مسافة للكوكب الأرض ويمكن مشاهدته بالعين المجردة.

- متحدث البرلمان: اهتمام الرئيس السيسي ببطولة كأس الأمم الإفريقية ضمان نجاحها

أعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، عن ثقته التامة في قدرة ونجاح مصر على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحدث الكبير.

- "بشكل مفاجئ".. وفاة طبيبة أثناء عملها داخل غرفة العمليات

Advertisements

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة، أمس الاثنين، الطبيبة "مارجريت نبيل حنا"، استشاري التخدير بمستشفى الساحل التعليمي، والتي وافتها المنية وهي تؤدي عملها داخل غرف العمليات.

- بالصور – الجالية الروسية تحتفل بعيدها الوطني في قنصلية الإسكندرية

احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين، مع أبناء جاليتها المقيمين في المحافظة باليوم الوطني الروسي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعاصمة موسكو وسفارات وقنصليات روسيا بدول العالم.

- بينهم العريس.. مصرع 3 في انقلاب سيارات زفة بترعة بسوهاج

لقي 3 أشخاص بينهم عريس، مصرعهم غرقًا، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارات زفة عرس في ترعة بدائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

- غارات لتحالف دعم الشرعية تستهدف تعزيزات مليشيات الحوثي شمالي حجة

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ليلة الاثنين/الثلاثاء، غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

- "العسكري السوداني": احتجاز عدد من القوات النظامية بشأن أحداث الاعتصام

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في الخرطوم الأسبوع الماضي.

- "سكاي نيوز": البنتاجون يعلن رسميا وقف تدريب الطيارين الأتراك على "إف-35"

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أمس الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا. بحسب ما نقلت رويترز.