لمستخدمي "آي فون".. ماذا تفعل بعد إيقاف آي تيونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبرتينو - (د ب أ):

أعلنت شركة أبل عن إيقاف برنامج آي تيونز iTunes مع إطلاق نظام ماك أو إس Catalina الجديد خلال فصل الخريف المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه سيتم تقسيم وظائف البرنامج المعقد إلى أربعة تطبيقات منفصلة، هي Music و TV و Podcasts و Finder. وفيما يلي بعض الإيضاحات بشأن هذه التطبيقات الجديدة:

- ماذا سيحدث مع مكتبية الميديا بعد إيقاف برنامج آي تيونز؟

أوضحت شركة أبل أن جميع الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، التي تم شراؤها أو استيرادها، لن تفقد، ولكن سيتم جلبها إلى تطبيق الموسيقى الجديد، وينطبق ذلك أيضا على قوائم التشغيل أو ما يعرف باسم قوائم التشغيل الذكية.

- هل سيظل متجر آي تيونز متاحًا؟

نعم سيظل متجر آي تيونز متاحا على أجهزة الماك والحواسيب المكتبية والأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" وتلفاز أبل، ويمكن لأصحاب أجهزة الماك العثور على متجر آي تيونز في تطبيق الموسيقى، كما أن التطبيقات الأخرى تتضمن نطاقات شراء خاصة بها، كما يمكن مواصلة استعمال الرصيد الموجود في المتجر بسهولة، ويمكن لمستخدمي خدمة البث أبل Music إخفاء متجر آي تيونز بشكل اختياري.

- أين يمكن الحصول على الأفلام والمسلسلات؟

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يمكن للمستخدم حاليا العثور على الأفلام والمسلسلات التليفزيونية في تطبيق TV؛ حيث يمكن شراء هذه المحتويات أو استعارتها، وتتمثل الميزة العملية في تطبيق TV الجديد في أنه يدمج قنوات البرامج أو الخدمات الجديدة مثل Sky-Ticket، كما توجد هنا أيضا جميع المشتريات القديمة من متجر آي تيونز.

- أين يمكن الحصول على البودكاست والكتب الصوتية؟

يمكن للمستخدم الحصول على البودكاست وخدمات البث الصوتي، التي تم الاشتراك بها، عبر برنامج آي تيونز في تطبيق Podcasts، والذي تم تحديثه منذ فترة على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس"، أما أصحاب أجهزة الماك المزودة بنظام ماك أو إس Catalina فإنهم يعثرون على الكتب الصوتية الخاصة بهم في تطبيق Books، والذي تم تحديثه للإصدار الجديد.

- كيف يمكن مزامنة الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد ومشغل الموسيقى آي بود؟

في واقع الأمر تتم عملية المزامنة كما كانت في السابق، ولكن مع وجود فارق وحيد: عندما يتم توصيل الكابل، فإن عملية المزامنة واستعادة البيانات تتم في تطبيق Finder مستقبلا؛ حيث يمكن للمستخدم هنا إنشاء نسخ احتياطية في إدارة الملفات، وبالتالي لا يقتصر الاستعمال على خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود" مع إيقاف برنامج آي تيونز.

- هل ينطبق ذلك على جميع أجهزة الماك؟ وماذا عن حواسيب ويندوز؟

تنطبق التغييرات المتعلقة ببرنامج أبل آي تيونز على أجهزة الماك، التي تعمل بنظام ماك أو إس 10.15 Catalina فقط اعتبارا من فصل الخريف المقبل، وسوف يستمر عمل برنامج آي تيونز على الإصدارات القديمة من نظام التشغيل، ولن تسري التغييرات الجديدة على حواسيب ويندوز بحسب المعلومات المتوفرة حاليا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق نظام التشغيل ماك أو إس 10.15 Catalina الجديد خلال فصل الخريف.​