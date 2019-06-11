هاتف ذكي بثلاثة كاميرات من "ويكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "ويكو" إطلاق هاتفها الذكي View 3 Pro الجديد بثلاثة كاميرات.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الهاتف View 3 Pro الجديد يمتاز بثلاث كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 13 و 12 و 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة.

ويعتمد الهاتف الذكي View 3 Pro على شاشة قياس 6.3 بوصة تعمل بدقة 2340 x 1080 بيكسل، ويمتاز بمقاومة رذاذ الماء ولا يتعدى وزنه 184 جرامًا، ويأتي بأبعاد 5ر159 x 75 x 1ر8 ملم.

Advertisements

وينبض بداخل الهاتف View 3 Pro الجديد معالج ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يتم توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وأكدت الشركة الفرنسية على دعم تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تتعرف على العديد من مواقف التصوير تلقائيا، بالإضافة إلى توفر الكثير من تأثيرات الصور والفيديو.

وأعلنت شركة ويكو عن توفر هاتفها الذكي View 3 Pro الجديد بالعديد من الألوان بسعر 300 يورو.

​