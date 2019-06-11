مالي/ مقتل نحو 100 شخصٍ في هجوم على قرية

وكالات - قال مسؤول محلي لوكالة رويترز اليوم الاثنين 10 جوان 2019 إن نحو 100 شخص قتلوا في هجوم الليلة الماضية على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط مالي.
وقُتل المئات منذ جانفي في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني. وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا في واحد من أكثر أحداث العنف دموية في التاريخ الحديث للبلد الواقع في غرب أفريقيا.
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