الجزائر.. تعيينات رئاسية جديدة في المحكمة العليا

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل.
وبموجب القرار الرئاسي، تم تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، فيما عُينَ عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدىأعلى هيئة قضائية في البلاد.
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
وتعيش الجزائر منذ أشهر على وقع
في غضون ذلك، أكد بن صالح استمراره في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، داعيا إلى "الحوار وتغليب الحكمة، من أجل التوصل إلى مسار توافقي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت".
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