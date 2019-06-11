بومبيو: إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك ستتم بأقصى سرعة

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده سيكون لديها قدرة أكبر على إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك عبر جميع النقاط الحدودية، وذلك عقب التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي بين البلدين لوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في واشنطن: "سيتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل سريع إلى المكسيك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة في الماضي كان تقوم بإعادة المئات فقط يومياً، ولكننا الآن لدينك القدرة على فعل ذلك بأقصى سرعة".

وتابع بومبيو قائلاً إن لديه "ثقة تامة" بأن المكسيك ستفي بالتزاماتها، بما في ذلك نشر قوات على حدودها الجنوبية، محذراً من أن التهديد بفرض رسوم جمركية لا يزال قائماً، ونوه وزير الخارجية الأميركي إلى أنه سيقيم مدى فعالية الخطوات الجديدة في غضون 30 إلى 45 يوماً.

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مضيفاً أن هناك خططاً للعمل مع دول أميركا الوسطى لوقف تدفق المهاجرين.

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