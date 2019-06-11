محكمة مصرية تؤيد سجن عشرات الإرهابيين الإخوان بينهم مفتي الجماعة

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق 22 من "جماعة الإخوان" الإرهابية بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة والقيادي صلاح سلطان بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت إعلامياً باسم "أحداث مسجد الفتح".

وقال مسؤول قضائي: "أيدت النقض معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان وعبد الرحمن البر، مفتي الإخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد".

كذلك، أوضح المسؤول أن المحكمة أيدت معاقبة 17 متهماً بالسجن 15 عاماً، و54 متهماً بالسجن عشرة أعوام، و222 متهماً بالسجن خمسة أعوام.

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وأضاف أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ"ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات".

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في سبتمبر 2017 بإدانة 315 من قادة وناشطي جماعة الإخوان الإرهابية في هذه القضية.