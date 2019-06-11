شينزو آبي يهاتف ترامب قبل زيارة “تاريخية” إلى طهران

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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيزور إيران خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو، وسيجري محادثات مع المرشد علي خامنئي ومع الرئيس حسن روحاني.
وصرح سوغا أيضا خلال مؤتمر صحفي بأن آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، حيث تناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى.
وأضاف أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما.
وكان ترامب، زار اليابان، قبل أسابيع، وقال خلال الزيارة إنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران، فيما بدا أنه ضوء أخضر لليابانيين كي يتحركوا كوسطاء مع الإيرانيين، بحسب مصادر يابانية.
وقبل زيارة ترامب، كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد زار طوكيو، منتصف مايو الماضي، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن ظريف بحث حينها “الإجراءات الأمیركية والتوتر الذي أثارته”.
وأضافت الوكالة أن “الزيارة تمت بناءً على طلب من نظير ظريف”، وزير الخارجية الياباني، تارو كونو.
وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات “أبراهم لينكولن” ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز “بي 52″، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة، لمواجهات تهديدات إيرانية.
وفي مايو 2018، أعلن ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، بعدما قال إن طهران لم تكف عن سلوكها العدائي المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من استفادتها من تخفيف العقوبات الاقتصادية.
المصدر وكالات
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