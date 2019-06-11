اليمن.. ضمانات أممية بالتزام غريفثس المرجعيات الثلاث

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت الرئاسة اليمنية، عن تلقيها ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الاثنين، بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، مساء الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، إن الرئيس هادي تلقى ” ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني وأن تطبيق اتفاق استكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة”.

اجتماع بناء

ووصف العليمي في سلسلة تغريدات على تويتر، اللقاء بين هادي والمسؤولة الأممية بأنه” كان بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم والعودة الى التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم” .

وأضاف” أكدت السيدة روز ماري على انها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة لضمان سير خطوات السلام وفقاً للمرجعيات والاتفاقات والتأكد من تطبيق القرارات الدولية” .

Advertisements

كما أشار إلى أن المسؤولة الأممية، ثمنت جهود الحكومة في التعاطي المسؤول والإيجابي مع جهود الأمم المتحدة.

وأوفد الأمين العام للأمم المتحدة، مساعدته للشؤون السياسية للقاء الرئيس هادي لمناقشة ملاحظات الشرعية اليمنية على أداء المبعوث الأممي، جراء ما وصفتها ب “التجاوزات الخطيرة” التي قام بها في تنفيذ اتفاق السويد لإعادة الانتشار في الحديدة ومباركته “المسرحية الهزلية” للانسحاب الاحادي للحوثيين.

المصدر:- العربية.نت