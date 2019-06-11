البنتاغون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك

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قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا. بحسب ما نقلت رويترز.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.
وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاغون “دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35”.
وأمهلت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، تركيا حتى يوم 31 حزيران المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ “S-400” من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.
المصدر سكاي نيوز عربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.