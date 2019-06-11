البنتاغون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك

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قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا. بحسب ما نقلت رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاغون “دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35”.

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وأمهلت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، تركيا حتى يوم 31 حزيران المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ “S-400” من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.

المصدر سكاي نيوز عربية