الخارجية الأميركية تهدد الحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت الخارجية الأميركية أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة مع إيران هو التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستحاسب الحرس الثوري في حال قيام ‏إيران أو وكلائها باستهداف المصالح الأميركية. وثمنت الخارجية الأميركية موقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت بالعقوبات على إيران. Advertisements المصدر وكالات

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