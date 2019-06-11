كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطنى للرصد الجوى، مساء الإثنين، هزة أرضية جنوب غربى معتمدية المتلوى من ولاية قفصة بلغت قوتها 3.19 درجة على مقياس ريختر.

وكانت هزة أرضية أولى قد سُجّلت منتصف النهار بمنطقة المتلوى من ولاية قفصة بلغت قوتها 4.10 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن زلزالا بقوة 3.11 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب أمس الأحد، شمال غربى مدينة عمدون بولاية باجة، وذلك وفقا للمعهد الوطنى للرصد الجوى بباجة و لم يتم تسجيل أى أضرار ناتجة عن الزلزال.