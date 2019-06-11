قيادي تركي عن أردوغان وحزبه: لم يقدما شيئا

قال قيادي بحزب "الرفاه الجديد" التركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم لم يقدما لتركيا خلال فترة حكمهما الممتدة منذ نحو 17 عاما إلا "الديون والفوائد، والخرسانة، والأسمنت".

جاء ذلك في كلمة ألقاها فاتح أربكان نجل رئيس الوزراء التركي الأسبق، نجم الدين أربكان، خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي لحزبه بولاية يوزغات (وسط)، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24"، الإثنين.

وفي تعليق منه على فشل حكومة أردوغان في التعاطي مع الأزمات التي تواجهها البلاد، قال أربكان الابن إن "الدين العام تضاعف 5 مرات خلال مدة حكمهما ليصل عام 2018 إلى تريليون و100 مليار ليرة، بعد أن كان 256 مليار ليرة في عام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية لسدة الحكم".

Advertisements





وتابع القول: "وبينما كانت ديون القطاع الخاص 88 مليار ليرة في عام 2002، تجاوزت 2 تريليون ليرة في 2018، أي أنها تضاعفت 25 مرة".

كما ذكر أن مساحة الرقعة الخضراء في تركيا تقلصت على حساب مشاريع العقارات السكنية، ففي عام 2002 كانت حصة الزراعة من الناتج المحلي 359.3 مليار ليرة أي 10.27% بما يعادل 36.9 مليار، ثم تراجعت في 2018 لتبلغ 5.76% بما يعادل 213.3 مليار، رغم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى 3.7 تريليون.

وكان النائب التركي بحزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول سَزغين طانري قولو قد كشف مؤخرا عن أن 14 ألفا و960 امرأة قتلن بسبب العنف الممارس بحقهن منذ تولي حزب العدالة والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان، حكم البلاد نهاية عام 2002.