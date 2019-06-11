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أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن الوضع الأمني مستقر، وأن البلاد تعيش أفضل فترة استقرار أمني منذ سنوات، مشيرا إلى أن أمن البلاد في تحسّن ملحوظ من سنة إلى أخرى.
وقال الوزير ، في تصريحات خلال المعرض الثقافي الذي أقيم بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني، إن كل المناسبات التي عاشتها البلاد خاصة تنظيم القمة العربية، مضت بشكل إيجابي، موضحا أن الوضع المضطرب يشمل المنطقة بأكملها وليس فقط ليبيا.
وأشار الزبيدي إلى أن الحدود التونسية مع ليبيا مُؤمّنة بفضل اليقظة الأمنية وأن البلاد في حالة...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التونسى: لم نقض على آفة الإرهاب رغم النجاحات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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