منظمة التعاون الأوروبي ستراقب الانتخابات البرلمانية المبكرة بأوكرانيا

أكدت ​منظمة الأمن والتعاون الأوروبي​، أن مراقبين تابعين لها سيتابعون ​الانتخابات​ البرلمانية المبكرة في ​أوكرانيا​، التي ستجري في 21 تموز المقبل.

وأوضحت المنظمة الأوروبية ان مراقبيها سوف يعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم في كييف لشرح مهمتهم في الانتخابات والأنشطة التي يعتزمون القيام بها.

وأضافت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن المؤتمر سيتحدث فيه السفير ألبرت جونسون رئيس بعثة مراقبة الانتخابات، مؤكدة ان بعثة مراقبة الانتخابات في أوكرانيا، والتابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، تعمل بشكل مستقل حيادي وغير معنية بالصراعات السياسية في البلاد.