بومبيو هنّأ المواطنين الروس بـ"يوم روسيا" نيابة عن ترامب

هنأ وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، المواطنين الروس بمناسبة "يوم ​روسيا​"، وذلك نيابة عن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، "انكم تحتفلون بهذه المناسبة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود منذ بدء الإصلاحات الدستورية في روسيا، وقد احترمت الولايات المتحدة تطلعات الروس المستمرة نحو المبادئ الديمقراطية للحرية العالمية والحريات المدنية وسيادة القانون".

ويوافق الثاني عشر من حزيران يوم اعتماد إعلان سيادة الدولة لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1990. وتم إقرار "يوم روسيا" عيدا وطنيا للدولة الروسية بموجب مرسوم رئاسي صدر في 2 حزيران عام 1994.