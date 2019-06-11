نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تصرفات كوسوفو ضد موظفي البعثة استفزازية

رأى نائب مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، دميتري بوليانسكي، أن تصرفات شرطة ​كوسوفو​ خلال الأحداث التي أدت إلى إصابة موظف الأمم المتحدة حملت طابعًا استفزازيًا، وأن الكثيرين كانوا يتوقعون ذلك.

وفي كلمة له خلال جلسة ​مجلس الأمن​، قال: "نعتقد أن تصرفات الشرطة كانت استفزازًا متعمدًا وطابعًا استعراضيًا". وأضاف "لم يتم اختيار لحظة الهجوم بالصدفة: ففي اليوم السابق، أشار الرئيس الصربي ​ألكسندر فوتشيتش​، متحدثًا في البرلمان، إلى الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي لمشكلة كوسوفو، ومع ذلك، قررت سلطات كوسوفو إظهار أنهم أسياد المنطقة الشمالية".