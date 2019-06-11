نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تصرفات كوسوفو ضد موظفي البعثة استفزازية

رأى نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن تصرفات شرطة كوسوفو خلال الأحداث التي أدت إلى إصابة موظف الأمم المتحدة حملت طابعًا استفزازيًا، وأن الكثيرين كانوا يتوقعون ذلك.
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، قال: "نعتقد أن تصرفات الشرطة كانت استفزازًا متعمدًا وطابعًا استعراضيًا". وأضاف "لم يتم اختيار لحظة الهجوم بالصدفة: ففي اليوم السابق، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، متحدثًا في البرلمان، إلى الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي لمشكلة كوسوفو، ومع ذلك، قررت سلطات كوسوفو إظهار أنهم أسياد المنطقة الشمالية".
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