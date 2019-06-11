التحالف العربي:الدفاع الجوي السعودي أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

نقلت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس"، عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" اعلانه ان "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار "مسيرة" معادية أطلقهما ​الحوثيون​ باتجاه مدينة خميس مشيط". وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط تلك الطائرات، في كل مرة". وأكد المالكي، "حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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