السفير الروسي في الدوحة: الشيخ تميم بن حمد سيزور روسيا في الخريف

كشف ​السفير الروسي​ في ​الدوحة​ نور محمد خولوف أن "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستعد لزيارة ​روسيا​ في خريف هذا العام"، مشيدًا بمستوى العلاقات الحالي بين الدولتين.

ولفت خولوف في كلمته بمناسبة الاحتفال بـ"يوم روسيا" إلى "أننا تؤكد كثافة زيارات الدولة، على مدى قوة العلاقات بين بلدينا. ويجري التحضير لزيارة ​أمير قطر​ لروسيا المقبلة".

وأشار السفير إلى أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار روسيا مرتين في العام الماضي والتقى الرئيس ​فلاديمير بوتين​، وحضر خلال إحداهما فعالية أثناء كأس العالم ل​كرة القدم​ لعام 2018 التي نظمتها روسيا".