بري: لا نزال نرفض مهلة الستة أشهر للتفاوض مع اسرائيل بملف الترسيم

أشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ امام زواره إلى انه "نحن ننتظر ما يحمله المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد بملف ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ و​اسرائيل​، ولبنان لا يزال على موقفه لجهة رفض مهلة الستة أشهر للتفاوض".

ولفت إلى "أنّ هناك بعض التفاصيل والامور التي استُجدّت في الفترة الأخيرة وسنطرحها مع ساترفيلد، مع التأكيد على وجوب حلّها، وكذلك تأكيد تمّسك لبنان بحدوده وسيادته الكاملة".

وأعرب بري عن ارتياحه الى انطلاق النقاش في مشروع الموازنة في اللجنة النيابية للمال والموازنة.

وأشار إلى "الحيوية النيابية في حضور جلسات اللجنة"، إلا أنّه أمل في "ان تتمكن اللجنة من إنجاز مشروع الموازنة في اقرب وقت ممكن".

وعمّا إذا كانت الشهية النيابية المفتوحة على إدخال تعديلات على مشروع الموازنة ستؤخّر إنجازها، قال بري: "انّ المشروع خضع لنقاش مكثّف في مجلس الوزراء، وهو مطروح امام النواب في اللجنة المالية ونأمل في أن لا يتأخّر".