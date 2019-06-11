الجمهورية: ساترفيلد يصل لبيروت اليوم حاملا جوابا اسرائيليا حول ملف ترسيم الحدود

علمت "الجمهورية" انّ الوسيط الأميركي حول ملف ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ و​إسرائيل​ ​ديفيد ساترفيلد​ سيصل إلى ​بيروت​ اليوم.

ولفتت مصادر مواكبة لهذا الملف، إلى أنّ الرجل سيُجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين الكبار حول ما وصلت إليه مهمته، وهو سيلتقي غداً رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​.

وبحسب هذه المصادر، فأن ساترفيلد "ينقل جواباً إسرائيلياً حول طرح لبنان بعدم وضع سقف زمني للمحادثات التي ستجري بين الجانبين تحت علم ​الامم المتحدة​ في مقرّ قيادة ​قوات حفظ السلام​ الدولية العاملة في ​الجنوب​ (​اليونيفيل​) في ​الناقورة​، في حضور قيادة هذه ​القوات​ والوسيط الأميركي. علماً أن ​اسرائيل​ كانت قد طرحت حصر المفاوضات بستة أشهر، وهو الأمر الذي رفضه لبنان وأصرّ على المفاوضات المفتوحة".