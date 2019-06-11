علي حسن خليل: أموال برنامج العائلات الأكثر فقراً سيتم صرفها قريباً

أبدى وزير المال ​علي حسن خليل​ ارتياحه الى أجواء انطلاق "​النقاش​ الجدّي والفعلي في بنود وفصول ​الموازنة​ في ​لجنة المال والموازنة​"، وقال لـ"الجمهورية": "يُفترض أن ننتهي قبل أواخر الشهر الحالي". وعمّا أثير حول أموال الجمعيات قال خليل: "هناك 110 مليارات ليرة موزعة على فصول مرصودة للمؤسسات التي لديها عقود مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، وكون وزارة الشؤون تأخّرت في عقودها الى نهاية ​السنة​، فقد دفعنا الفصلين الأول والثاني، وبما أنّ الثالث والرابع لم يتمّ صرفهما في موعدهما فتمّ تدويرهما. ونحن الآن في صدد إنهاء التدوير لاعطائهما الأولوية في الدفع". وطمأن خليل الى "أنّ أموال برنامج العائلات الأكثر فقراً وقيمتها 500 مليون ليرة سيتم صرفها قريباً".

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