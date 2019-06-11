حالة الطقس: جو حار ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود جو صيفي حار نسبي نهارا وتحديدا في وقت الظهيرة وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة درجات مئوية الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.