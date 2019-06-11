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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد البوعيشي، قائد قوة عمليات الردع الوسطى التابعة للجيش الوطني الليبي، أن القوات عازمة على استرداد العاصمة طرابلس من المليشيات وحسم المعركة، كاشفا عن أن الجيش تمكن من التقدم في عدة محاور بالعاصمة.
وقال البوعيشي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معسكر اليرموك ومنطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس بشكل كامل، واصفا الأوضاع على صعيد الساحة العسكرية بالـ"ممتازة"، مؤكدا تراجع المليشيات الإرهابية في عدة مناطق وتكبدها خسائر في صفوفها.
ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.
وكان اللواء إدريس مادي قائد المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي أكد، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في مختلف محاور القتال بطرابلس.
وتابع مادي أن المليشيات ليست لديها قدرة على البقاء طويلاً في جبهات القتال، مرجعاً ذلك لـ3 أسباب؛ هي: عدم تدربها بشكل عسكري نظامي، وخروجها وعزوفها عن القتال بالجبهات، فضلاً عن عدم وجود منبع أو مصدر لتعويض قتلاها.
كانت هذه تفاصيل خبر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية": حسم معركة طرابلس قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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