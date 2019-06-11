شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق زكي مبارك يهدد بفضح «الجزيرة» وإعلام أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هدد شقيق الفلسطيني القتيل في السجون التركية، بفضح أكاذيب قناة الجزيرة القطرية والإعلام التركي ومزاعمهما حول انتحار «زكي مبارك». وقال المحامي زكريا مبارك عبر صفحته على «فيسبوك» أمس (الإثنين): «سأعطي قناة الجزيرة والصحافة التركية مهلة أسبوع لتكذيب خبر انتحار الشهيد زكي مبارك حسن، وإن لم يفعلا ذلك سأقوم بنشر صور جثمان الشهيد زكي على جميع الصحف العربية والأوروبية مع تقرير الطب الشرعي التركي». وأضاف: «هذه الوثائق والمستندات ستكون خير دليل على أنه مات تحت التعذيب»، وهو ما يفضح رواية السلطات التركية وقناة الجزيرة.

وكشف أن الجثمان سيبقى في مصر لفترة، بعدما طلب تشكيل لجنة طبية لفحصه وتشريحه، وإعادة كتابة تقرير كامل بحالته، تمهيدا للاستناد إليه في الشكاوى التي سيقدمها للمنظمات والمحاكم الدولية للحصول على حق شقيقه، مضيفا أنه قدم بلاغا لقسم النزهة في القاهرة لإثبات الحالة وطلب عرض جثمان شقيقه على لجنة طبية.

وكان الدكتور زكريا مبارك أفصح في تصريحات سابقة، أن جثمان شقيقه مشوه وبه إصابات خطيرة وكسور، وليس فيه ما يؤكد انتحار زكي شنقا. وأضاف أن تقرير الطب الشرعي المرفق مع الجثمان والموقع من قبل المسؤولين الأتراك يكذب رواية سلطات أردوغان بشأن انتحار شقيقه، لافتا إلى أن شقيقه لو كان قد انتحر شنقا لكتب الطب الشرعي أن سبب الوفاة (اسفسكيا الخنق)، لكن التقرير كتب أن الوفاة ناجمة عن إصابات متفرقة بالجسد.