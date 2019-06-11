طعن ضابط شرطة أسترالي بعدة طعنات في الرقبة

أعلنت ​الشرطة​ الأسترالية، أن ضابطا تعرض لعدة طعنات في عنقه وذراعه بمدينة سادلر جنوب غرب ​سيدني​. بدورها، أوضحت خدمة الإسعاف، إن الضابط نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.

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