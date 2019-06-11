طعن ضابط شرطة أسترالي بعدة طعنات في الرقبة

أعلنت الشرطة الأسترالية، أن ضابطا تعرض لعدة طعنات في عنقه وذراعه بمدينة سادلر جنوب غرب سيدني.
بدورها، أوضحت خدمة الإسعاف، إن الضابط نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.
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