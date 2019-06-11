الخارجية المصرية تطلب من بريطانيا وقف مزاد بيع رأس "الفرعون الذهبي"

طلبت ​وزارة الخارجية المصرية​ من ​بريطانيا​ "وقف مزاد لبيع رأس تمثال للفرعون الذهبي ​توت عنخ آمون​"، تعقيبًا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون، بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ تموز المقبل،

وأوضحت الخارجية، أن "المخاطبات شملت صالة المزادات ومنظمة ​اليونيسكو​"، داعية إلى "الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية".

وشددت على "أحقية ​القاهرة​ في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة"، مشيرة إلى أن إلى أن "سفارة القاهرة في لندن خاطبت ​وزارة الخارجية البريطانية​ كذلك لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وإعادته إلى مصر، من دون توضيح الرد".

ووفق إعلام مصري محلي، أعلنت قاعة المزادات البريطانية، عرض رأس منحوتة للملك الذهبي توت عنخ آمون للبيع، خلال مزاد مزمع تنظيمه 4 تموز المقبل في لندن، بمبلغ قدره 4 ملايين ​جنيه إسترليني​ (حوالي 5 ملايين دولار).