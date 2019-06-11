رئيس وزراء اليابان يزور إيران هذا الأسبوع ويلتقي خامنئي وروحاني

أعلن كبير أمناء ​مجلس الوزراء​ الياباني ​يوشيهيدي سوغا​، "إن ​رئيس وزراء اليابان​ ​شينزو آبي​ سيزور ​إيران​ خلال الفترة من 12 إلى 14 حزيران، وسيجري محادثات مع الزعيم الأعلى ​علي خامنئي​ ومع الرئيس ​حسن روحاني​.

وأوضح ان "آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث تناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى". وأضاف أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد ذكرت قبل نحو أسبوع أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيبحث خلال زيارة قريبة إلى إيران مع المسؤولين في هذا البلد التوترات الأخيرة بين إيران و​أميركا​.