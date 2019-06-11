أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، "إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيزور إيران خلال الفترة من 12 إلى 14 حزيران، وسيجري محادثات مع الزعيم الأعلى علي خامنئي ومع الرئيس حسن روحاني.
وأوضح ان "آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث تناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى". وأضاف أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد ذكرت قبل نحو أسبوع أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيبحث خلال زيارة قريبة إلى إيران مع المسؤولين في هذا البلد التوترات الأخيرة بين إيران وأميركا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليابان يزور إيران هذا الأسبوع ويلتقي خامنئي وروحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.