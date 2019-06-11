وزير البيئة: إنشاء معمل تفكك حراري أفضل بكثير من معمل الجية الحالي

أوضح وزير البيئة فادي جريصاتي في حديث لـ"الأخبار" أنّ "خطة إقامة محرقة للنفايات في منطقة الجية تعود إلى عام 2017، وأقرّت في عهد الوزير السابق طارق الخطيب، لكن أُرجئ العمل فيها بسبب الانتخابات النيابيّة عام 2018".
وأكّد أنّ "تطبيق هذه الخطة ليس قريباً، وقد طلبنا أخيراً إعداد دراسات الأثر البيئي للمواقع المقترحة، وصدور نتائج هذه الدراسات يحتاج إلى 3 سنوات على الأقل". ولفت الى أنّ "للناس الحق في إبداء المخاوف، علماً بأن الشرط الأساس في هذه الخطة هو الاطلاع على موقف أهالي المناطق المقترحة". لكنه أشار الى أن "الجميع سيرفض حكماً هذه المقترحات لأن الثقة بالدولة معدومة، ولكن في النهاية علينا أن نوجدَ حلاً للنفايات".
واعتبر جريصاتي أن "إنشاء معمل تفكك حراري أفضل بكثير من معمل الجية الحالي، والتلوث الناجم عنه أخفّ بكثير من المعمل القديم".
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