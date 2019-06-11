أكّد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أنه يعارض الطروحات التي تضمّنتها خريطة طريق ​وزارة البيئة​ لقطاع إدارة ​النفايات​ لجهة إنشاء محرقة للنفايات في منطقة ​إقليم الخروب​. وقال جنبلاط في اتصال مع "الأخبار": "في الأساس رفضنا مطمراً، واليوم نرفض المحرقة في ​الشوف​ والإقليم، وتحديداً في الجيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: نرفض المحرقة في الشوف والإقليم وتحديداً في الجيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.