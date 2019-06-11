مصادر أمنية للأخبار: كل الفرضيات واردة حول اغتيال محمد جرار

أكدت مصادر أمنية معنيّة لـ"الأخبار" أن كل الفرضيات واردة حتى الآن حول عملية اغتيال مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة شبعا الشيخ محمد جرار، من الدوافع الشخصية للاغتيال إلى الأسباب السياسية، وصولاً حتى إلى احتمال دور للعدوّ الإسرائيلي. وفيما تتحفّظ المصادر على ذكر أي تفصيل حول التحقيقات، تؤكّد أن "هناك خيوطاً ونعمل عليها".

يذكر ان ليل الأحد ـــ الإثنين، كان جرار يتكلم على الهاتف أمام مدخل مستوصف الرحمة الذي أداره لسنوات ، حين تعرّض ل​إطلاق نار​ من سلاح يُطلق رصاصاً من عيار 5.56 (عيار بندقية ام 16) فأصيب بأربع رصاصات أدت إلى مقتله على الفور.