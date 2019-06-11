أوضح رئيس بلدية بعبدا-اللويزة أنطوان الحلو ان "أهالي بعبدا انتظروا عشرين عاماً قبل أن يصدر قرار مجلس شورى الدولة الحاسم والقاضي باسترداد بلدية بعبدا - اللويزة المناطق التي سلخت منها عام 1999 وضمّت إلى بلدية الحازمية بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات الأسبق ميشال المر".
وأضاف في حديث إلى "الأخبار" أنه "كان سبق هذا القرار قرار آخر لـ«الشورى» عام 2008، نصّ على المضمون نفسه، إلا أنّ «رئيس مجلس الشورى، في حينها، القاضي شكري صادر، علّق تنفيذه".
من جهته، أشار رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر إلى ان "كمال جنبلاط شطب توقيعه عن الخريطة الصادرة عام 1970 بعد حدوث جدل حولها، قائلاً في حينها إنه لم يكن يرمي إلى اقتطاع أي أرض من البلديات الأخرى المجاورة وإنما إبراز نقاط الحدود"، موضحا ان "جنبلاط ألغى توقيعه على الخريطة بعد الإعتراضات وأودعها التفتيش المركزي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعبدا: انتظرنا 20 عاما لاسترداد الاراضي التي سلخت من بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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