رئيس بلدية بعبدا: انتظرنا 20 عاما لاسترداد الاراضي التي سلخت من بعبدا

أوضح رئيس ​بلدية بعبدا​-​اللويزة​ أنطوان الحلو ان "أهالي بعبدا انتظروا عشرين عاماً قبل أن يصدر قرار ​مجلس شورى الدولة​ الحاسم والقاضي باسترداد بلدية بعبدا - اللويزة المناطق التي سلخت منها عام 1999 وضمّت إلى ​بلدية الحازمية​ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات الأسبق ​ميشال المر​".

وأضاف في حديث إلى "​الأخبار​" أنه "كان سبق هذا القرار قرار آخر لـ«الشورى» عام 2008، نصّ على المضمون نفسه، إلا أنّ «رئيس ​مجلس الشورى​، في حينها، القاضي ​شكري صادر​، علّق تنفيذه".

من جهته، أشار رئيس بلدية الحازمية ​جان الأسمر​ إلى ان "​كمال جنبلاط​ شطب توقيعه عن الخريطة الصادرة عام 1970 بعد حدوث جدل حولها، قائلاً في حينها إنه لم يكن يرمي إلى اقتطاع أي أرض من البلديات الأخرى المجاورة وإنما إبراز نقاط الحدود"، موضحا ان "جنبلاط ألغى توقيعه على الخريطة بعد الإعتراضات وأودعها ​التفتيش المركزي​".