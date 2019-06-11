شكرا لقرائتكم خبر عن "فى 5 نقاط".. تعرف على تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة التربية والتعليم، للجنة التعليم بمجلس النواب، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية والمُقدم من النائب هانى النواصرة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، مشترطة عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي.

ونرصد أبرز ما جاء فى القانون :

- يستهدف تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين

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- كما أنه حدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

- يقترح مشروع القانون أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة

- وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.

- كما يُحدد مشروع القانون المُقترح موارد النقابة وكيفية تنميتها لمساعدتها في تحقيق الأهداف المنوط لها تنفيذها على الوجه الأمثل.