قيادى إخوانى سابق: أيمن نور عميل مخابراتى يتلقى تمويلات من قطر لمهاجمة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأموال الباهظة التى يصرفها أيمن نور على الفنادق التركية للإعلان عن مبادراته الفاشلة تأتى من قطر وتركيا.
وأوضح "البشبيشى" أن كل الذين يعارضون النظام المصرى من الخارج عبارة عن مجموعة من المرتزقة تم تجنيدهم عن طريق أجهزة تابعة لدول خارجية التى يتواجدون على ارضها و على رأس هؤلاء الهارب ايمن نور الذى يعمل صراحة لحساب أجهزة أمنية أمريكية باعتراف الأتراك أنفسهم.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المشاحنات والخلاقات بينه وبين من يعملون عنده فى قناة الشرق بسبب طرده للعديد من شباب الجماعة هى خلافات على التمويل والسبوبة التى يتلقونها ممن يوظفونهم لمهاجمة مصر والتحريض عليها.
وتابع طارق البشبيشى ، "جميعهم كمثل اللصوص والمجرمين الذين اختلفوا بعدما نفذوا جريمتهم، هكذا يفضح الله أمرهم فى بلاد الشتات ويكشف خيانتهم للجميع".
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