غارات لتحالف دعم الشرعية تستهدف تعزيزات مليشيات الحوثي شمالي حجة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ليلة الاثنين/الثلاثاء، غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أسفرت الغارات عن تدمير عربات تابعة للمليشيات تقل إحداها عددًا من عناصر المليشيات جنوبي قرية "الخادمة" بمديرية عبس بالمحافظة.

وتأتي هذه الغارات تزامناً مع تحركات تقوم بها المليشيا الحوثية في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.

وواصلت القوات المشتركة تقدمها في جبهات القتال في محافظة الضالع بعد معارك سقط فيها عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشات الحوثي. حسب ما أفاد مراسلنا.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة سيطرت على منطقة "شخب الغربية" بالكامل، وتمكنت من التوغل وتأمين الأطراف الشرقية والجنوبية لمنطقة الزُبَيريَات، والسيطرة على منطقة القَفلَة ومنطقة باب غلق شمال غرب شخب بمديرية قعطبة شمالي الضالع.

وبحسب المصادر، فإنه وبعد هذ التقدم أصبحت قرى سُليم والزَمعَري وحُمان وهجار وشليل والحَسَاحَس والزُبيريات (الأرياف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الفاخر) تحت مرمى نيران القوات المشتركة ورجال المقاومة في مريس من اتجاه جبل صامح وقيعان شخب وباب غلق. كما أضحى أول طريق استراتيجي يربط الفاخر بالعود عن طريق سائلة (شليل-هجار) تحت مرمى نيران القوات المشتركة.

وشنت القوات المشتركة هجوما على مواقع المتمردين الحوثيين في جبهة الريبي جنوب غرب شخب والمحاذية لمناطق وسط حجر، وتمكنت من تطهير المناطق الفاصلة بين الريبي وشخب لتلتقي الجبهتين بمسار واحد.

وخلال المواجهات، جرى تدمير عدد من الآليات والأسلحة منها عربة تحمل ذخيرة. كما تم تدمير قاعدة صواريخ حرارية في أطراف منطقة باب غلق، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من عناصر المتمردين بين قتيل وجريح.​