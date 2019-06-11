بينهم العريس.. مصرع 3 في انقلاب سيارات زفة بترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص بينهم عريس، مصرعهم غرقًا، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارات زفة عرس في ترعة بدائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

تبين من التحريات انقلاب زفة عروسة في ترعة بدائرة مركز طهطا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ،

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ونتج عن الحادث مصرع "مروان ا." العريس، و"أحمد ع."، و"جهاد م."، وإصابة "ضحى ا."، و"دينا ع." بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وانتشلت الجثامين وإنقاذ المصابين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، ونقلهم لمستشفى طهطا العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​