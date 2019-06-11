بالصور – الجالية الروسية تحتفل بعيدها الوطني في قنصلية الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين، مع أبناء جاليتها المقيمين في المحافظة باليوم الوطني الروسي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعاصمة موسكو وسفارات وقنصليات روسيا بدول العالم.

ترأس الاحتفال السفير رشيد صاديقوف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

كما حضر من الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية وعدد القيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال لمشاركة أبناء الجالية الروسية احتفالهم، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد قنصل روسيا خلال الحفل قوة العلاقات بين بلاده ومصر خاصة على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي قائلًا: "كلنا نعرف مستوى العلاقات بين روسيا ومصر والتي تكللت بلقاءات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وفي المجال الاقتصادي يساهم عدد من الخبراء الروس في بعض المشروعات التي تقام على أرض مصر، ونتطلع للمزيد من التعاون قريبًا."

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من ناحيته قدم محافظ الإسكندرية التهنئة لأبناء الجالية الروسية بعيدهم الوطني وقال: "نقدر الروابط الوثيقة والتعاون المثمر بين مصر وروسيا على مر السنين ونتطلع إلى الاستفادة الفاعلة من الإمكانيات المتاحة و العمل على تطوير العلاقات متعددة الأوجه التي تمدنا بكافة الأسباب للتطلع بشكل إيجابي للمستقبل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين و التي شهدت تقدما و تطورًا كبيرًا في كافة المجالات".

وأضاف محافظ الإسكندرية: "نحن على ثقة تامة بأن روابط الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين ستستمر في تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم مصالح وازدهار الشعبين".

يشار إلى أن روسيا تحتفل رسميا بعيدها الوطني في 12 من شهر يونيو وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.

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