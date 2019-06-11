ابتداءا من اليوم الاثنين.. “ملائكة الرحمة” يخوضون أسبوعا من الإضرابات

بعد العودة من عطلة عيد الفطر، خاض الممرضون، المنضوون تحت لواء حركة الممرضين، وتقنيي الصحة، اليوم الاثنين، إضرابا وطنيا لأسبوع كامل، ابتداءً من اليوم.

وقالت حركة الممرضين، وتقني الصحة، في بيان لها، أصدرته بعنوان “عذرا يا مريض الوزارة هكذا تريد”، إنها تخوض إضرابا، من 10 إلى 14 يونيو الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات، والإنعاش مرفوقا باعتصام وطني أمام وزارة الصحة، بعد غد الأربعاء، ومسيرة وطنية في الرباط، يوم 13 يونيو الجاري، في اتجاه البرلمان.

حركة الممرضين، التي تجمع منتمين إلى مختلف النقابات، سبق لها أن خاضت سلسلة من الإضرابات، تنتهي بشلل تام في المراكز الاستشفائية العمومية، تخوض، اليوم، إضرابا لأسبوع كامل، وسط إنهاك الممرضين بالاقتطاعات وسط توالي الإضرابات.

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مصادر نقابية قالت لـ”اليوم 24″، تعليقا على الإضراب، إن عددا من النقابات لم تستطع الدخول في إضراب الممرضين، اليوم، بسبب طول مدته بخلاف إضرابات سابقة، كان يخوضها الممرضون ليومين فقط.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توالي الاقتطاعات بسبب الإضراب أنهك جيوب الممرضين، ما دفع عددا منهم إما إلى التخلي عن الإضراب، أو”التحايل” باتخاذه يوم عطلة مدفوعة الأجر.

ويعتبر المصدر ذاته أن من بين ما “قتل” روح الاحتجاج في عدد من الأطر الصحية، هو عدم تجاوب الوزارة، معتبرا أنه في مختلف دول العالم عندما تتجاوز نسبة نجاح الإضراب 50 في المائة، فإن الحكومة تنزل للتجاور مع المضربين، إلا أنه في حالة الممرضين، وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة، التي حققتها إضرابات سابقة، إلا أن الوزارة لم تفتح أي آفاق للحوار.