نابلس: إصابة أحد أفراد "الأمن الوقائي" برصاص الاحتلال ومحاصرة مقر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال حصار مقر الجهاز في مدينة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت "وفا"، عن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، قوله إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجرا مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة شاب وتحطيم عدد من النوافذ.
وأضاف أن الإصابة وُصفت بالطفيفة، وأن كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في تمادي جيش الاحتلال.
واستنكر المحافظ هذه الجريمة، وقال، إن ما يجري يستوجب وقفة جادة، خاصة وأن إطلاق النار من قبل الاحتلال كان بهدف القتل وأن الرصاص اخترق النوافذ والمكاتب.
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