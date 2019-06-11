البنتاجون يدمر تعنت أردوغان بوقف تدريب طياري تركيا على طائرات إف-35

توعد وتهديد أمريكي أصبح أمرا واقعا على تركيا، فمع استمرار "المكابرة والتعنت" من قبل نظام الرئيس أردوغان، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، ما سينعكس سالبا على القوات الجوية التركية ويدفع بالجيش إلى الهاوية.

جاء ذلك ردا على طلب تركيا شراء منظومة الدفاع الروسية الصاروخية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، الأمريكية التي تخطط تركيا أيضا لشرائها.





وحذرت واشنطن، مرارا وتكرارا، أنقرة بشأن هذه الصفقة، إلا أن رئيس مجموعة "روستيك" الروسية، سيرجي تشيميزوف، أعلن أن موسكو ستبدأ في تسليم أنظمة صواريخ "إس 400" لأنقرة خلال شهرين، لتزداد بذلك التوترات بين تركيا والولايات المتحدة.

طيارون وعمال

وكان يوجد نحو 6 طيارين أتراك في قاعدة لوك الأمريكية، كما يعمل 20 تركياً في صيانة الطائرات في القاعدة نفسها وقت إعلان البنتاجون وقف التدريب.

والإدارة الأمريكية خيّرت أنقرة بين مقاتلات "إف 35" ومنظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي، التي تعتبرها واشنطن تقوض أمن بلادها وحلفائها بحلف "الناتو"، إلا أن تركيا مصرّة على ما يبدو على المضي قدما في صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية، وذلك بعدما أكد وزير دفاعها خلوصي أكار أن عسكريين أتراكا يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام "إس-400".





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ومنذ منتصف الشهر الماضي، هناك مشروع قرار قُدم لمجلس النواب الأمريكي يطالب باستبعاد تركيا من مشروع إنتاج طائرات "إف 35" ووقف بيع هذه المقاتلات لها وفرض عقوبات عليها، إذا أقدمت على شراء منظومة إس-400.

العقوبات في الطريق

قرار توقيف التدريبات للطيارين الأتراك لم يكن مفاجئا، فقد أرسل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان لنظيره التركي رسالة مفادها أن الخطوات المتخذة بشأن برنامج (إف 35) مرتبطة بالحصول على صفقة (إس 400) الروسية.

وأضاف شاناهان في رسالته: "هناك تصميم متوافق عليه من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا، في حال حصولها على صفقة (إس 400)".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن "صفقة (إس 400) ستعيق تعزيز أو الحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة، وحتى مع حلف شمال الأطلسي".





وأعطت واشنطن مهلة لأنقرة، حيث أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو/تموز المقبل للتراجع عن شراء أنظمة صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.

وتتخوف الولايات المتحدة من أن نشر منظومة "إس - 400" في تركيا وأنظمة الرادار المرافقة لها، سيمنح روسيا رؤية عامة عن منظومة الحلف الدفاعية، وبيانات عن مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه من خطط تركيا نشر المنظومة الروسية، مشيرا على لسان أمينه العام، ينس ستولتنبرج، إلى أن عواقب هذا مثيرة للقلق.



وكانت تركيا قررت في ٢٠١٧، شراء منظومة "إس- 400" الروسية، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة".. ومن المقرر أن تبدأ أنقرة تسلم المنظومة الشهر المقبل.