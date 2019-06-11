من هو عبدالله حمدوك المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة في السودان؟

كتب - هشام عبد الخالق:
قالت وكالة رويترز إن قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، ذكرت أنه سيتم ترشيح عبدالله حمدوك رئيسًا لمجلس الوزراء غدًا الثلاثاء.
وتابع أحد قادة قوى الحرية والتغيير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنه سيقترح ثمانية أعضاء للمجلس الانتقالي.
ولكن من هو عبد الله حمدوك الذي سترشحه المعارضة على رأس الحكومة السودانية؟
الدكتور أحمد عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
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