الآثار: سنوقف مزاد بيع رأس توت عنخ آمون ونسترد القطعة فورا

محمد طاهر ابو الجود
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك أخبارا إيجابية فيما يتعلق باسترداد رأس تمثال توت عنخ آمون، وإعادتها إلى مصر، بعد عرضها للبيع بصالة مزادات كريستيز بلندن.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن لوقف مزاد كريستيز، لافتًا إلى أن القطعة الأثرية المهمة لم تخرج من مصر بطريقة شرعية، معقبًا: "نتحدى أن تكون خرجت بطريقة شرعية، وسنوقف المزاد ونسترد القطعة فورًا".
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو...
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