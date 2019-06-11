السعودية تسقط طائرتين أطلقتهما ميلشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

أحمد قاسم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرتين دون طيار "مُسَيّرة" معادية، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان أصدره التحالف قوله: "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسئولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".
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